Ο Φινλανδός γκαρντ ευστόχησε σε τρίποντο, 7 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, με τον Έρικ Γκριν να παίρνει την μπάλα από τον Ιωάννη Παπαπέτρου, και με μία κούρσα, να ευστοχεί στη λήξη, αρκετά πίσω από τα 6.75μ.

Δείτε το φοβερό τρίποντο του Γκριν!

.@KoponenPetteri sent it up from dinstance & @ErickGreen answered on the other side at the !#7DAYSMagicMoment #FCBOLY pic.twitter.com/uN7DbanIqb

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2017