Ο Μπέρτανς αφού πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, πήρε τα βήματα και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρόσωπο του Μπάντινγκερ ο οποίος είχε την ατυχή έμπνευση να σηκωθεί να τον κόψει...

.@DairisBertans darts through the @Baskonia defense for a posterizing dunk #7DAYSMagicMoment #DDIBKN pic.twitter.com/vdl3GeIL8q

— EuroLeague (@EuroLeague) 12 Ιανουαρίου 2017