Στην καλύτερη πεντάδα του Champions League Σάκοτα και ΜακΦάντεν! (pic)

Σπουδαίες εμφανίσεις έκαναν οι Ντούσαν Σάκοτα και Θαντ ΜακΦάντεν την 12η αγωνιστική του Champions League, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν στην καλύτερη πεντάδα.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ ήταν καταιγιστικός και οδήγησε την «Βασίλισσα» στη νίκη επί της γερμανικής ομάδας (82-72), καθώς μέτρησε 27 πόντους (7/10 τρίποντα) και πήρε 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ ήταν για ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι εξαιρετικός, αφού σημείωσε 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα ενάντια στη λιθουανική ομάδα και ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε τη νίκη (82-73).

Plenty of great performances during Gameday 12 but here are the that make the #BasketballCL Team of the Week!

https://t.co/F91PPrCaoo pic.twitter.com/TvuZtO8TAP

— #BasketballCL (@BasketballCL) 12 Ιανουαρίου 2017