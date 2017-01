Ο Ρομπέρτο στο πλευρό του Ολυμπιακού (pic)

Ο Ισπανός γκολκίπερ αγωνίζεται στην μισητή για την Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ, ωστόσο αυτό δε θα τον εμποδίζει να βρεθεί απόψε στο Palau για την αναμέτρηση στο μπάσκετ.

Ο Ρομπέρτο δεν κρύβει την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους» και φυσικά με την ομάδα μπάσκετ στην πόλη του θα ήταν αδύνατον να μην πάει στο γήπεδο να την υποστηρίξει.

Tonight there is a big game with a lot of friends in Barcelona. And of course i'll be there supporting my @olympiacosbc #pamethryle

