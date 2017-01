Μέσα στο γήπεδο πετούσαν... νυχτερίδες και φυσικά οι παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς δεν πίστευαν στα μάτια τους!

Δείτε και εσείς τους... επισκέπτες στην έδρα των Σπερς.

Julius Randle and D'Angelo Russell went to the AT&T Center to practice but had some surprise guests#LakeShow

(Via @Dloading's Instagram) pic.twitter.com/ZNkpWu2SWz

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 12 Ιανουαρίου 2017