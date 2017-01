«Λαχτάρα» για τους Μαϊάμι Χιτ την ώρα της προσγείωσης! (pics & vid)

Τέλος καλό, όλα καλά με την... περιπέτεια που πήγαν να ζήσουν στους Μαϊάμι Χιτ, αφού λίγα δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση στο General Mitchell International Airport του Μιλγουόκι, αφού το αεροσκάφος γλίστρησε και παραλίγο να ξεφύγει από την πορεία του!

Όπως διεμήνυσαν οι ιθύνοντες των Μαϊάμι Χιτ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, αν και επικράτησε έντονος φόβος από την ολίσθηση της πτήσης Τσάρτερ.

BREAKING: A charter plane carrying the Miami Heat slid on ice while taxi-ing at Milwaukee's airport. No one hurt. Heat play #Bucks Friday pic.twitter.com/xmonDlE9yG

Upon landing in Milwaukee tonight the team plane slid while taxiing but never left the pavement. Everyone on board has deplaned and is ok.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 12 Ιανουαρίου 2017