Άλλωστε οι δυο τους διατηρούν φιλία εδώ και χρόνια ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας (και μάλιστα νικητής στον πρόσφατο αγώνα του... αιώνα κόντρα στον Μάνι Πακιάο) ζήτησε από τον Τόμας τη φανέλα του.

Δείτε τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα...

Isaiah Thomas went off tonight

38 points

6 rebounds

5 assists

Celtics win

& the game-worn jersey goes to Floyd #MoneyTeam pic.twitter.com/SKp4sU96jO

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Ιανουαρίου 2017