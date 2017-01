Η καλύτερη ψήφος για τον Greek Freak (pic)

Ο διαγωνισμός για το All Star Game τρέχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι στην γιορτή του μπάσκετ. Οι ψήφοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον, αν και ο καλύτερος ήρθε από την σύντροφό του Μαράια Ρίντλσπριγκερ η οποία έγραψε σχετικά: «Για μένα είσαι κάτι περισσότερο από τον Greek Freak, είσαι ο καλύτερος φίλος μου και ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω. Το αξίζεις αυτό, Γιάννη Αντετοκούνμπο».

To me you're more than the Greek Freak, you're my best friend & greatest person I know. But you deserve this, Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/hn9AoN9WIy

