Ο Κροάτης γκαρντ της ΑΕΚ με τρίποντο λίγο πριν το τέλος... σφράγισε τη νίκη της ΑΕΚ επί της γερμανικής ομάδας.

Ο Ρόκο Λένι Ούκιτς με ποστάρισμα στο λογαριασμό του στο twitter δήλωσε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε η ομάδα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Strong finish to the game last night #AEKBC pic.twitter.com/gCDrZeAavM

— Roko Leni Ukic (@RokoLeni10) 11 Ιανουαρίου 2017