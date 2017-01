Ο Πατσούλια βούτηξε για την κατοχή και την πήρε (vids)

Μπορεί η κανονική περίοδος του ΝΒΑ να είναι αρκετά χαλαρή, αλλά υπάρχουν παίκτες οι οποίοι «μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει» προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό για την ομάδα τους.

Ο Ζάζα Πατσούλια αποκτήθηκε από τους Ουόριορς για αντικαταστήσει τον Μπόγκουτ λόγω του δυναμικού παιχνιδιού του και της αυταπάρνησης κατά τη διάρκεια των ματς.

Απέναντι στους Χιτ ο γεωργιανός μετά από μία καταπληκτική άμυνα, βούτηξε στο παρκέ κι έσωσε την κατοχή για τους Ουόριορς οι οποίοι σκόραραν δύο εύκολους πόντους.

Curry poke, Pachulia LAYS OUT (NOTHING EASY BABY) and that's the game pic.twitter.com/PE7wCDJhBz

