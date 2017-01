Άφησε άναυδους τους δημοσιογράφους στα αποδυτήρια ο Κάζενς (vid)

Ο ψηλός των Κινγκς ετοιμάζεται να υπογράψει για μία ακόμη πενταετία, ωστόσο ορισμένοι ρεπόρτερ της ομάδας έχουν διαφορετική άποψη.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζενς στα αποδυτήρια πήρε το μικρόφωνο από τους ρεπόρτερ και τους ρώτησε έναν προς έναν αν θέλουν να μείνει στο Σακραμένο.

Ένα εξ αυτών απάντησε αρνητικά και ο Κάζενς ανταπάντησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο... «λοιπόν μάντεψε... θα μείνω εδώ».

Kings center DeMarcus Cousins was asked about wanting to be in Sacramento. Says he loves Sac, then interviews a couple of media members pic.twitter.com/Cx0KOfsaY5

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) 11 Ιανουαρίου 2017