Ο Χάτσερ έγινε ο ήρωας της Παρτιζάν! (vids)

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του ΠΑΟΚ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και σκόραρε με δύσκολο λέι απ, χαρίζοντας την εκτός νίκη στους Σέρβους με 65-63! Έτσι η Παρτιζάν παρέμεινε στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-4, αφήνοντας τη Σαρλερουά στην 6η θέση με ρεκόρ 4-8.

That's how William Hatcher became Partizan's hero of the night in Charleroi! #gamewinner pic.twitter.com/VjkIclriVQ

