Άκυρο στην ανταλλαγή Ντόρσεϊ - Τσίρμπες! (pic)

Ο Παναθηναϊκός και η Μάλαγα άνοιξαν τον δρόμο των... ανταλλαγών στην EuroLeague με το trade που έστειλε τον Τζέιμς Γκιστ στο «τριφύλλι» αντί του Άντι Πάνκο, τον Δεκέμβρη του 2012.

Πλέον η Μπαρτσελόνα φέρεται διατεθειμένη να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του Τζόι Ντόρσεϊ, προτείνοντας στη Μακάμπι την ανταλλαγή του Αμερικανού με τον Μάικ Τσίρμπες! Παρ' όλα αυτά, η «ομάδα του λαού» απέρριψε την πρόταση των Καταλανών όπως αναφέρουν στο Ισραήλ.

Sources confirmed: Barcelona wanted a trade with @MaccabitlvBC . Joey Dorsey for Maik Zirbes. The yellows said no

