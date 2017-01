Αμφίβολος ο Γιάννης με Σπερς! (pic)

Ο Αντετοκούνμπο δεν συμμετείχε στην πρόσφατη ήττα των Μπακς από τους Ούιζαρντς λόγω ίωσης ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε και στα 35 εφετινά ματς του Μιλγουόκι στη regular season, έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ, 2.1 κοψίματα και 1.9 κλεψίματα σε 35.4 λεπτά συμμετοχής.

Πλέον η συμμετοχή του στην αποψινή (11/1, 3:30) αναμέτρηση με τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο είναι αμφίβολη. Ο «Greek Freak» δεν συμμετείχε στο πρωινό χαλάρωμα με σουτάκια της ομάδας του και η παρουσία του στο ματς θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν από το τζάμπολ.

INJURY UPDATE: Giannis did not participate in shootaround and is a game time decision. Beas and Rashad are cleared to return tonight. pic.twitter.com/elLU8UMeIB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Ιανουαρίου 2017