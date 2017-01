Καλύτεροι παίκτες της εβδομάδας Κάρι και Μπάτλερ!

Καλύτεροι παίκτες της εβδομάδας σε δυτική και ανατολική περιφέρεια αναδείχθηκαν οι Στεφ Κάρι και Τζίμι Μπάτλερ, αντίστοιχα.

Ο 28χρονος γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 3-1 και είχε κατά μέσο όρο 31.8 πόντους, 5.5 ασίστ και 4.5 ριμπάουντ.

Από την άλλη, ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς είχε κατά μέσο όρο 38 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, με την ομάδα του να κάνει ρεκόρ 3-0.

