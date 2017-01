Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έκαναν επιμέρους σκορ 14-2 στην παράταση και διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στη διοργάνωση πριν από τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (12/1) για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague.

H ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον Όγκνιεν Κούζμιτς (16π.). Ο Στέφαν Γιόβιτς έκανε double-double με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ ο νεοαποκτηθείς Ντιόν Τόμπσον πρόσθεσε 10 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 7:20 συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 32-43, 49-57, 67-67 κ.α., 69-81 στην παράταση.

Αποτελέσματα - 17η αγωνιστική: Ζαντάρ - Τσεντεβίτα 80-94, Παρτιζάν - Σόκολι 76-72, Τσιμπόνα - ΜΖΤ Σκοπίων 87-79, Κρκα - Μπουντούτσνοστ 67-75, Μόρναρ - Ολίμπια Λιουμπλιάνα, (9/1) Μέγκα Λεκς - Ερυθρός Αστέρας 69-81, (10/1) Ιγκοκέα - Ζελέζνικ.

Η κατάταξη: Ερυθρός Αστέρας 17-0, Παρτιζάν 14-3, Μπουντούτσνοστ 12-5, Τσεντεβίτα 12-5, Τσιμπόνα 11-6, Ιγκοκέα 9-7, Ολίμπια Λιουμπλιάνα 7-9, Ζαντάρ 6-11, Σόκολι 5-12, Μέγκα Λεκς 5-12, Μόρναρ 5-11, Ζελέζνικ 5-11, Κρκα 5-12, ΜΖΤ Σκοπίων 4-13.