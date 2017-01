Επικό τρολάρισμα στους φιλάθλους των Καβαλίερς! (pics & vid)

Αντιμέτωποι με το απόλυτο ξεμπρόστιασμα ήρθαν οι φίλαθλοι των Καβαλίερς στον αγώνα της ομάδας τους με τους Σανς, στην «Talking Stick Resort Arena».

Οι άνθρωποι των γηπεδούχων εντόπισαν στο κοινό διάφορους φίλους των Καβς και τους... εξέθεσαν με τη χρήση της «Bandwagon Cam» (bandwagoners = οι φίλαθλοι που υποστηρίζουν κάθε ομάδα που νικάει ή έχει έναν συγκεκριμένο αστέρα στο ρόστερ της).

Τι έκαναν, λοιπόν; Βρήκαν από τον άνθρωπο που έκαψε τη φανέλα του «Βασιλιά» ΛεΜπρόν, όταν εκείνος πήγε το 2010 από τους «ιππότες» στους Χιτ, μέχρι εκείνον που δεν έχει πάει ποτέ στο Κλίβελαντ, αλλά υποστηρίζει την ομάδα.

Για την ιστορία, οι Καβαλίερς πανηγύρισαν τη νίκη μέσα στην έδρα των Σανς (116-120).

#Suns just did a bandwagon cam during break #12Sports pic.twitter.com/FtcmIlT7Uu

— Robby Baker (@RobbyBaker12) 9 Ιανουαρίου 2017