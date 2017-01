Στην 4η θέση των υποψήφιων MVP ο Γιάννης! (vid)

Αν και το όνομά του έχει συνδεθεί περισσότερο με το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συζητείται έντονα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ακόμα και για MVP της σεζόν!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα hoopshype, ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται στην 4η θέση αυτή τη στιγμή, πίσω από τους Τζέιμς Χάρντεν (νο 1), Ράσελ Ουέστμπρουκ (νο 2) και Κέβιν Ντουράντ (νο 3).

Μεγαλεία για τον Γιάννη...

NBA MVP race: Isaiah Thomas cracks our Top 10 for the first time. pic.twitter.com/Xsj7XrzpbP

— HoopsHype (@hoopshype) 9 Ιανουαρίου 2017