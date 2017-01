Όπως το «φονικό» του ένστικτο, όταν το χρονόμετρο αρχίζει να μετράει αντίστροφα!

Παίρνει τη μπάλα, σουτάρει και... ευστοχεί!

Almost 40 & @mrvincecarter15 is still hitting buzzer beaters pic.twitter.com/1ky0A6QC6R

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 9 Ιανουαρίου 2017