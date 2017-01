Ο Ούμπρε των Ουίζαρντς θέλησε να πει «Αντετοκούνμπο» και τα έκανε...μαντάρα (vid)

Κάτι ήξερε ο Έλληνας φόργουορντ και έλεγε ότι χάνει ψήφους ενόψει του All Star Game επειδή πολλοί δεν μπορούν ούτε να προφέρουν αλλά ούτε και να γράψουν σωστά το όνομά του!

Τρανό παράδειγμα ο Κέλι Ουμπρε Τζούνιορ, ο οποίος μάταια προσπαθούσε να πει «Αντετοκούνμπο». Καλά, όχι ότι ο Γιάννης περιμένει ψήφους από τον παίκτη των Ουίζαρντς, αλλά είναι ένα τρανό παράδειγμα ακόμα για τους υποστηρικτές του.

Γι' αυτό και ο Ουμπρε, πήγε στην εύκολη λύση: «Γιάννης».

Kelly Oubre, Jr. does his best to pronounce Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/oxrTCTOYh2

— Chase Hughes (@chasehughesCSN) 8 Ιανουαρίου 2017