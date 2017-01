O Κρις Μπος με κιθάρα, τραγουδάει... Blues (pic)

Το πρόβλημα υγείας τον κρατάει μακριά από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ και γι' αυτόν τον λόγο έχει ξεκινήσει νέες ασχολίες.

Απ' ότι φαίνεται έχει ταλέντο ως... κιθαρίστας και μάλιστα έκανε... guest εμφάνιση στο πλευρό ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και συνθέτες Blues σε όλον τον κόσμο.

Ο λόγος για τον βραβευμένο με 7 βραβεία Grammy, Μπάντι Γκάι, για τον οποίο ο Κρις Μπος έγραψε στο twitter: «Σε ευχαριστώ που κρατάς ζωντανά τα Blues, Μπάντι Γκάι»

Thanks for keeping the Blues alive @TheRealBuddyGuy ! pic.twitter.com/qq6C6Unwy9

— Chris Bosh (@chrisbosh) 9 Ιανουαρίου 2017