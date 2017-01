Το φοβερό triple double του Χάρντεν που έγραψε ιστορία! (pic & vid)

Συγκεκριμένα «γέμισε» τη στατιστική του με 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σημειώνοντας το 10ο triple double τη φετινή σεζόν...

Η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταφέρνει να γίνει «τριπλός» έχοντας περισσότερες από μία φορές 40+ πόντους σε triple double.

Elite company.

James Harden joins Russ & MJ as only players with multiple 40+ point triple-doubles in a season.#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/IUI0mIf0nv

