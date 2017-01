Ένα ακόμα επίτευγμα για τον ΛεΜπρόν! (vid)

Συγκεκριμένα μετρούσε 998 εύστοχα σουτ πριν από το τζάμπολ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ήθελε μόνο δύο για να μπει στο συγκεκριμένο κλαμπ! Τελικά ευστόχησε σε 11 σουτ και έφτασε 10.009 στην καριέρα του.

Μπροστά του βρίσκεται ο Τιμ Ντάνκαν με 10.285 εύστοχα σουτ, ενώ η 12η θέση ανήκει και στον μοναδικό εν ενεργεία παίκτη, τον Ντιρκ Νοβίτσκι (10.445).

Στην κορυφή βρίσκεται ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (15.837) και ακολουθούν οι Καρλ Μαλόουν (13.528), Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (12.681), Μάικλ Τζόρνταν (12.192), Κόμπι Μπράιαντ (11.719), Σακίλ Ο' Νιλ (11.330), Έλβιν Χέις (10.976), Χακίμ Ολάζουον (10.749), Άλεξ Ινγκλις (10.659), Τζον Χάβλιτσεκ (10.513) και Κέβιν Γκαρνέτ (10.505).

Το καλάθι με το οποίο ο ΛεΜπρόν έφτασε τα 10.000 εύστοχα σουτ...

With this bucket, @KingJames became the 14th player in @NBAHistory with 10,000 made field goals! #DefendTheLand pic.twitter.com/p3q4OhajTZ

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2017