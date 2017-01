Τα νεύρα του δεν θέλουν και πολύ για να... πιάσουν δουλειά. ο ΝτεΜάρκους Κάζινς φόρτωσε άσχημα σε ένα φάουλ με το οποίο τον χρέωσαν στο ματς με τους Ουόριορς και την πλήρωσαν οι καρέκλες στον πάγκο.

DeMarcus Cousins gets called for 3rd foul, unloads on chair, reveives tehnical foulhttps://t.co/4pNbnQ2U7y

— Rob Perez (@World_Wide_Wob) January 9, 2017