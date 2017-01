Στο ματς μεταξύ των Πέισερς και των Νικς, ο γκαρντ της Ιντιάνα ήθελε να μαρκάρει από κοντά τον Τζένινγκς στην επαναφορά, άρχισαν τα σπρωξίματα ωστόσο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα!

Review (Game Crew): player altercation in Q4 of #NYKatIND. Ruling: Jennings and Young assessed technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/8tPpSrsfpw

— NBA Official (@NBAOfficial) 8 Ιανουαρίου 2017