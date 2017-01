Μπουνιές και μαλλιοτραβήγματα σε αγώνα γυναικείου μπάσκετ!!! (vid)

Το παιχνίδι ήταν μεταξύ των UNLV Lady Rebels και των Utah State Aggies και τα πάντα ξεκίνησαν από την κόντρα της σέντερ του UNVL Κέιτι Πάουελ και της παίκτριας του Utah Αντουάνα Ρόμπινσον.

Οι δύο παίκτριες αντάλλαξαν μπουνιές και στη συνέχεια ακολούθησε σύρραξη με τις αθλήτριες και των δύο ομάδων με αποτέλεσμα να αποβληθούν οκτώ παίκτριες!

Δείτε τι έγινε!

A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n

— Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) 8 Ιανουαρίου 2017