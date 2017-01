Οι 12 ασίστ που μοίρασε ο 31χρονος γκαρντ των Κλίπερς στην αναμέτρηση με την ομάδα του Σακραμέντο ήταν ικανές για να του χρεώσουν ένα ακόμα ρεκόρ στην καριέρα του.

Ο Κρις Πολ έφτασε τις 7.988 ασίστ στο ΝΒΑ και πέρασε στην 10η θέση των πασέρ, αφήνοντας πίσω του τον Ροντ Στρίκλαντ (7.987).

Congrats to @CP3 of the @LAClippers on passing ROD STRICKLAND (7,987 assists) for 10th on the #NBA All-Time Assists List! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/rHWclggqOD

— NBA (@NBA) 7 Ιανουαρίου 2017