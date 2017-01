Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν έκρυψε τη δυσανασχέτησή του από την έκβαση του αγώνα των Ουόριορς με τους Γκρίζλις.

Σε τάιμ άουτ της ομάδας, με το σκορ να είναι στο 111-109, αφού οι «λύκοι» μάζεψαν τη διαφορά και απείλησαν τους «πολεμιστές», ο 26χρονος φόργουορντ... ξέσπασε στον Κέβιν Ντουράντ και του μίλησε σε έντονο ύφος.

Warriors fans trying to figure out how their team blew a 24-point lead...https://t.co/8m4QCHAorE

— Bleacher Report (@BleacherReport) 7 Ιανουαρίου 2017