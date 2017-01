Εκνευρισμός Σφαιρόπουλου: «Γιατί λες για τον Παναθηναϊκό;» (vid)

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για τους «πράσινους» και το γεγονός ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν το καλό τους διάστημα σε αντίθεση με την ομάδα του! Τόνισε με νόημα «γιατί λες για τον Παναθηναϊκό; Ο Ολυμπιακός κέρδισε το παιχνίδι!» κι εν συνεχεία αποχώρησε από τη συνέντευξη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των «ερυθρόλευκων» μετά το τέλος του ματς: «Έγινε αυτό που θέλαμε. Θέλαμε καλύτερα άμυνα. Παίξαμε καλύτερα, αυτό κάναμε. Δεχθήκαμε 13 πόντους στην 3η περίοδο και 19 στην 4η. Η άμυνα ήταν το κλειδί. Γιατί λέτε για τον Παναθηναϊκό; Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη».

Ioannis Sfairopoulos dissed Q about Panathinaikos and cut interview. "Olympiacos won the game". GOAT. pic.twitter.com/haa3RRzYSt

— David Pick (@IAmDPick) 6 Ιανουαρίου 2017