Giannis: «Το επώνυμό μου μού κοστίζει... ψήφους»! (pic)

Το πρόβλημα με τον επώνυμο του Αντετοκούνμπο καλά κρατεί!

Ο Giannis αυτοσαρκάστηκε όταν ρωτήθηκε για την πρώτη καταμέτρηση από την ψηφοφορία των φιλάθλων για το All-Star Game, που είχε συγκεντρώσει 500.663 ψήφους.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε μέσω twitter η δημοσιογράφος του ESPN, Μισέλ Στιλ, ο «Greek Freak» ανέφερε πως αν ο κόσμος μπορούσε να μάθει το επώνυμό του, θα είχε μαζέψει ένα εκατομμύριο ψήφους μέχρι τώρα.

«Φαντάσου πόσες ψήφοι δεν μέτρησαν... Αν μπορούσαν να συλλαβίσουν το όνομά μου, θα είχα ένα εκατομμύριο ψήφους», είπε ο 22χρονος ηγέτης των Μπακς.

Giannis Antetokounmpo on all-star votes: "imagine how many votes didn't count... if they could spell my name I would have a million votes"

— Michele Steele (@ESPNMichele) 6 Ιανουαρίου 2017