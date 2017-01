Στο Νο.5 του MVP Ranking ο Αντετοκούνμπο!

Τα όσα εξωπραγματικά κάνει εσχάτως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Μπακς έφεραν τον «Greek Freak» στο Νο.5 του εβδομαδιαίου TOP-10 που παρουσιάζει το nba.com σχετικά με τους υποψήφιους MVP της σεζόν στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο!

Ο Αντετοκούνμπο έχει εκτοξεύσει τα νούμερά του, πέτυχε το νικητήριο σουτ στο Madison Square Garden κόντρα στους Νικς και... υποχρέωσε τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ και τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι να υποκλιθούν στο ταλέντο του!

Ο Giannis ανέβηκε από το Νο.8 στο Νο.5 της λίστας με τους υποψήφιους MVP ενώ οι Αμερικανοί αναφέρουν σχετικά πως «o Greek Freak πρόσθεσε πλέον το buzzer beater στο οπλοστάσιό του! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καθιερώνεται ως ο καλύτερος all-around παίκτης στην Ανατολική Περιφέρεια μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έχοντας 27.2 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 2.4 κοψίματα, 1.4 κλεψίματα στα τελευταία πέντε παιχνίδια του».

Η εβδομαδιαία κούρσα για τον τίτλο του MVP

Νο.1 - Τζέιμς Χάρντεν, Χιούστον Ρόκετς (από Νο.1)

Νο.2 - Ράσελ Ουέστμπρουκ, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (από Νο.2)

Νο.3 - Κέβιν Ντουράντ, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (από Νο.4)

Νο. 4 - ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κλίβελαντ Καβαλίερς (από Νο.3)

Νο. 5 - Γιάννης Αντετοκούνμπο, Μιλγουόκι Μπακς (από Νο.8)

Νο. 6 - Τζίμι Μπάτλερ, Σικάγο Μπουλς (new entry)

No. 7 - Αϊζάια Τόμας, Μπόστον Σέλτικς (new entry)

No. 8 - Στεφ Κάρι, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (από Νο. 6)

Νο. 9 - Καουάι Λέοναρντ, Σαν Αντόνιο Σπερς (από Νο. 5)

Νο.10 - ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, Τορόντο Ράπτορς (από Νο. 10)