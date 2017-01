Το ματς ανάμεσα σε Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ ήταν κυριολεκτικά ένα ντέρμπι, όμως οι Μαδριλένοι με ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο και τον Γιουλ σε μεγάλη μέρα, πήραν μια σπουδαία νίκη (95-85) και υποχρέωσαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην τρίτη της σερί ήττα στην Euroleague.

Η διαφορά δεν ξέφυγε πάνω από 7 πόντους σε όλη τη διάρκεια του ματς, όμως οι γηπεδούχοι με σερί 8-0 στην τέταρτη περίοδο επισφράγισαν την νίκη μέσα στην έδρα τους και ήταν φωτιά πίσω από τα 6.75μ.

Κορυφαίος ο Γιουλ με 24 πόντους και 4/11 τρίποντα, ο οποίος μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Ματσιούλις με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ντε Κολό με 18 πόντους και ο Τεόντοσιτς με 13.

Η Ρεάλ έτρεξε ένα επιμέρους 8-2 (3') με τον Γιουλ, ο οποίος πήγε λίγο αργότερα τη διαφορά στο +7 (21-14, 6'), με τον Χριάπα να βάζει μπροστά την ΤΣΣΚΑ (23-24, 10'). Το ματς πήγε πόντο πόντο, μέχρι που οι Μαδριλένοι με σερί 7-0, πήγαν από το 40-40 (17') στο 47-40 (19') και το ημίχρονο βρήκε τις ομάδες στο 50-46.

Στο δεύτερο μέρος, η αναμέτρηση πήγαινε πόντο πόντο, με μικρό προβάδισμα της Ρεάλ (74-70, 30'), η οποία... μίλησε στην τέταρτη περίοδο και με σερί 8-0 (87-85, 27') πήγε στο τελικό 95-85.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβασε 16 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασε 25 ασίστ, υποχρεώνοντας την ΤΣΣΚΑ στην τρίτη σερί ήττα της στην EuroLeague.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: To δίδυμο των Γιουλ (24π., 6ασ.), Ματσιούλις (20π.) ηγήθηκε επιθετικά της «Βασίλισσας» κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Άντονι Ράντολφ άγγιξε το double-double με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ!

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ρούντι Φερνάντεθ έμεινε στο παρκέ για 20:27, έχοντας 1 πόντο με 1/2 βολές, 0/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ρεάλ τα 14 λάθη, η ΤΣΣΚΑ τις 16 δεύτερες ευκαιρίες που έδωσε στη «Βασίλισσα».

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίποντο του Γιουλ από το... σπίτι του!

AGAIN. @23Llull goes ever deeper with his latest three-point heave.#7DAYSMagicMoment #RMBCSK pic.twitter.com/MluIREnSvE

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Ιανουαρίου 2017