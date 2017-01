Επιστρέφει ο Μπογκντάνοβιτς με Αρμάνι (pic)

Για την επιστροφή του στα παρκέ ετοιμάζεται ο 24χρονος γκαρντ της τούρκικης ομάδας, μετά τον τραυματισμό που υπέστη την 3η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στη Ζαλγκίρις (26/10).

Ο Σέρβος, που το πρόβλημά του στον αστράγαλο τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δυόμιση μήνες, αναμένεται να αγωνιστεί απόψε (06/19:45) ενάντια στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, μου έλειψε το μπάσκετ».

