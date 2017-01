Θέλουν Μίλσαπ στο Σακραμέντο! (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Βίλβλαμορ ο οποίος αρθρογραφεί στην «Αtlanta Journal Constitution» για τους Ατλάντα Χοκς, η ομάδα που ενδιαφέρεται πολύ για να τον αποκτήσει είναι οι Σακραμέντο Κινγκς!

Οι «Βασιλιάδες» ψάχνουν έναν ακόμα αστέρα για να πλαισιώσει τον ΝτεΜάρκους Κάζινς και ταυτόχρονα να δημιουργήσει μια ισχυρή φροντ λάιν με την παρουσία των δύο παικτών! Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το... ντόμινο της ανταλλαγής ίσως φέρε τον Ρούντι Γκέι στην Ατλάντα ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και το μέλλον του Κώστα Κουφού μιας και θα υπάρχει πληθώρα στους ψηλούς...

Ολα αυτά μόνο στην περίπτωση που το ενδιαφέρον μετουσιωθεί και σε πρόταση...

The Sacramento Kings are a team very interested in Paul Millsap.

— Chris Vivlamore (@CVivlamoreAJC) 6 Ιανουαρίου 2017