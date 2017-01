Εντάξει, ο Σακίλ έχει βγάλει και δικά του τραγούδια και φαίνεται ότι το... έχει περισσότερο από τον Μπάρκλεϊ.

Η εκπομπή «Inside the NBA» προβλήθηκε από το Λας Βέγκας, με τους δύο άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ να πιστοποιούν και πάλι ότι είναι τεράστιοι... χαβαλέδες!

Το τραγούδι του Σακίλ...

...και το τραγούδι του Μπάρκλεϊ

The #InsidetheNBA crew's trip to Vegas isn't complete without a solo performance from Chuck pic.twitter.com/0MZnrYuKM5

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 6 Ιανουαρίου 2017