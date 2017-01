Είναι αυτό που λένε! Αν θέλει η μπάλα να μπει, τότε θα... μπει ο κόσμος να χαλάσει!

Με λίγο από... ορειβατική λέσχη, ο Ουέστμπρουκ κατάφερε να «γράψει» το τρίποντο στη στατιστική του.

As if Russ needed any more help pic.twitter.com/SWRMFYC5Pc

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Ιανουαρίου 2017