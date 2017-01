Ξανά στο προσκήνιο ο... ελεύθερος ΜακΓκραθ (pic)

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς μπορεί να πλαισίωσε τη ρακέτα της με την απόκτηση του Τσινεμέλου Ελονού, ωστόσο βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση γκαρντ.

Εξελίξεις όπως φαίνεται θα έχουμε μετά το ντέρμπι με τον Άρη (7/1, 17:00), ενώ με τις φήμες για την απόκτηση του Ουίλ Τσέρι να βγήκαν στο προσκήνιο, επανήλθε και το όνομα του Ντόνι ΜακΓκραθ.

Ο 32χρονος γκαρντ που έχει αγωνιστεί τόσο στον ΠΑΟΚ (2010-11, 2012-13), όσο και στην ΑΕΚ (2009-10) και το Αιγάλεω (2008-09) στο παρελθόν, αφέθηκε ελεύθερος από τους Long Island Nets.

D-League's Long Island Nets have released Donnie McGrath, bound for Greek side AEK Athens, according to source.

— David Pick (@IAmDPick) January 5, 2017