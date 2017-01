Αποθεώθηκε από Έλληνες έξω από το Madison Square Garden ο Γιάννης (vid)

Δεν είναι απλά ένας παίκτης, έχει καταφέρει μόλις στα 22 του να γίνει και πρεσβευτής του ελληνικού αθλητισμού. Ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που όπου και αν παίζει θα υπάρχει ένας Έλληνας να τον αποθεώσει. Αυτό έγινε και στη Νέα Υόρκη, καθώς μετά το τέλος του αγώνα στο οποίο ο Γιάνναρος ήταν εντυπωσιακός, εκατοντάδες Έλληνες τον αποθέωσαν και του έλεγαν πόσο περήφανοι είναι γιαυτόν.

Ο Greek Freak με το που βγήκε έξω αποθεώθηκε από πλήθος κόσμου που περίμενε για ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία μαζί του. Αυτός όπως πάντα χαμογελαστός δεν χάλασε το χατήρι κανενός, με το χαμόγελο να είναι συνέχεια ζωγραφισμένο στα χείλη του. Στο τέλος μάλιστα δεν σταματούσε να ευχαριστεί τον κόσμο για την αποθέωση που γνώρισε, δείχνοντας ακόμα μία φορά πόσο προσγειωμένος είναι ως άνθρωπος, παρότι που ως αθλητής πετάει...

Giannis Antetokounmpo leaves the team bus to greet the Greek fans chanting his name outside The Garden!! #NBAVote pic.twitter.com/20ITvBrwvA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2017