Greek Freak και πάλι και πάλι και πάλι (vids&pics)

Πριν λίγες μέρες έκανε όλη την Ελλάδα (τουλάχιστον όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό) περήφανη, μπαίνοντας πρωτοσέλιδο στο μεγαλύτερο αθλητικό περιοδικό του κόσμου το περίφημο Sports Illustrated. Όπως φάνηκε και σήμερα, οι Αμερικανοί για να μπουν στην διαδικασία να βάλουν πρώτη μούρη τον Greek Freak σε ένα περιοδικό που στην πρώτη σελίδα έχουν παρελάσει τιτάνες του αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ, κάτι παραπάνω θα ξέρουν.

Θεωρούν τον Γιάνναρο ως το νέο μεγάλο πρότζεκτ του NBA και ο ίδιος δεν σταματά να το δείχνει με την πρώτη ευκαιρία. Όπως αυτή σήμερα στο ματς με τους Νικς στο επιβλητικό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν. Ο Αντετοκούνμπο δεν πέτυχε απλά 27 πόντους, αυτό άλλωστε το θεωρούμε δεδομένο. Το πιο σημαντικό είναι πως έδειξε σε όλους πως στα 22 του είναι ηγέτης των Μπακς δίνοντάς τους τη νίκη.

Και την έδωσε όχι μόνο με το τεράστιο buzzer-beater που πέτυχε ακριβώς με το σφύριγμα της λήξης, αλλά και με την εξαιρετική άμυνα πάνω στον Ρόουζ, αναγκάζοντας τον σπουδαίο αυτό παίκτη να κάνει το λάθος 8 δευτερόλεπτα πριν τον τέλος. Με την άμυνα, αλλά και την τελική προσπάθεια δείχνει πόσο ολοκληρωμένος παίκτης είναι, παρότι ουσιαστικά τώρα ξεκινάει το μπάσκετ. Και πλέον κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτός ο άνθρωπος...

Giannis Antetokounmpo's Game Winner through the eyes of the Phantom Cam!! #NBAVote pic.twitter.com/BnXgxEA0hS — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2017

Giannis shoots the buzzer beater that brings home the W!! #OwnTheFuture https://t.co/UX6ggQqryk — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 5, 2017