Φίλαθλος τον Λέικερς ευστόχησε από το κέντρο του γηπέδου για... 95,000$! (vid)

Στο ματς με τους Γκρίζλις, δεν φτάνει που είδε την αγαπημένη του ομάδα να φτάνει στη νίκη, σημείωσε ο εν λόγω οπαδός και το τρίποντο από το κέντρο, στο διαγωνισμό που συνηθίζεται να γίνεται στο ΝΒΑ.

Ετσι, με το εύστοχο σουτ του, ο Τζέραλαντ Ακόμπα θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό φουσκωμένο κατά 95.000 δολάρια!

Not bad, που λένε κι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι.

Jerald Acoba, from Tulare, CA sinks the @arialv Big Shot Jackpot to take home $95,000! pic.twitter.com/ri3StX8vTm

