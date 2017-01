Κάτοικος τη Νέας Ορλεάνης θα είναι ο Λιθουανός σέντερ αφού ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τους Πέλικανς.

Ο Μοτιεγιούνας πέρυσι αγωνίστηκε στους Χιούστον Ρόκετς έχοντας 6.2 πόντους και 2.9 ριμπάουντ.

The New Orleans Pelicans have signed free agent forward/center Donatas Motiejunas.

3 Ιανουαρίου 2017