Ποδαρικό με ντέρμπι «αιωνίων» στο... καυτό ΣΕΦ! (pics)

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει το 2017 από ένα ντέρμπι «αιωνίων»; Φυσικά και όχι!

Με την αδρεναλίνη να χτυπάει... κόκκινο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στο πρώτο παιχνίδι - από τα τρία συνολικά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα - θα διασταυρώσουν τα... ξίφη τους σε ένα ΣΕΦ, όπου δεν θα πέφτει... καρφίτσα, για την 16η αγωνιστική της Euroleague (06/01, 21:00).

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» βρίσκονται σε αντίθετη μοίρα, καθώς οι πρώτοι έκλεισαν με μια σημαντική νίκη το 2016, ενάντια στη Φενέρ (71-62), παίρνοντας έτσι ψυχολογία, ενώ το «τριφύλλι» υπέστη μια... αυτοκτονία στο Καζάν, κόντρα στην Ούνικς (83-81). Για τους παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ, βέβαια, το κίνητρο είναι διπλό, καθώς την 8η αγωνιστική είχαν ηττηθεί με 79-77 στο ΟΑΚΑ από την ομάδα του Πειραιά.

Αμφότερα τα ρόστερ είναι ενισχυμένα, αφού στον Ολυμπιακό ήρθε ο Ντομινίκ Ουότερς, ο οποίος θα μπει κατευθείαν στα... βαθιά, ενώ στον Παναθηναϊκό αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» ο Αλεσάντρο Τζεντίλε!

Οι «πονοκέφαλοι» και για τους δύο προπονητές, ωστόσο, δεν λείπουν. Ο Γιώργος Πρίντεζης από τις 15 Δεκεμβρίου απείχε από τα παρκέ, όμως, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα των Πειραιωτών τις τελευταίες δύο ημέρες, και δεν τίθεται θέμα απουσίας του από το ντέρμπι. Στον αντίποδα, ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό του και οι ελπίδες να αγωνιστεί είναι ελάχιστες έως μηδαμινές.

Από την άλλη, το Καζάν άφησε τα... σημάδια του στους παίκτες του «τριφυλλιού», καθώς τέσσερις εξ' αυτών ταλαιπωρήθηκαν από ίωση. Παρόλα αυτά, οι Νικ Καλάθης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έβγαλαν κανονικά το χθεσινό (03/01) πρόγραμμα και είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού, όπως και ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Ο μόνος που δεν προπονήθηκε ήταν ο Μιχάλης Λούντζης.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την συναρπαστική αυτή συνάντηση, αλλά και από τις υπόλοιπες της 16ης - και πρώτης για το 2017 - αγωνιστικής της Euroleague.

Αναντολού Εφές - Γαλατάσαραϊ (05/01, 19:30, 2-1)

Την 14η αγωνιστική, η Εφές νίκησε την Γαλατά με 86-76, με τον Μπράντον Πολ να έχει 19 πόντους και 5 κλεψίματα.

Τάιους και Ντίμπλερ αγωνίζονταν στην Εφές πέρυσι.

Ο Γκιουλέρ έπαιξε για πέντε σεζόν στην Εφές (2008-13).

Ο Ερτέλ είναι 11ος πασέρ στη διοργάνωση με 701 ασίστ.

Ο Χάνεϊκατ είναι δεύτερος ριμπάουντερ φέτος με 8.07 ανά αγώνα.

Ο Ντάνστον πρέπει να μαζέψει 6 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Μίτσοφ χρειάζεται 21 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Μπάμπεργκ - Μπαρτσελόνα (05/01, 21:00, 1-6)

Two teams on the rise clash on Thursday! @BroseBamberg vs. @FCBbasket #BROFCB #GameON pic.twitter.com/4meHmomPPC

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Ιανουαρίου 2017