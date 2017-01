Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που τελειώνει ένας έχοντας τουλάχιστον 40 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο γκαρντ για την ομάδα του Τορόντο τελείωσε το ματς έχοντας 41 πόντους με 6/9 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 11/11 βολές, 9 ριμπάουντ και 7 τελικές πάσες!!

Kyle Lowry is the 1st Raptors player in franchise history to record at least 40 Pts, 7 Reb and 7 Ast in a single game. pic.twitter.com/8JPUmJJ1zW

