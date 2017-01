Υπογράφει στους Πέλικανς ο Μοτεγιούνας (pic & vid)

Οι εκπρόσωποι του 26άχρονου Λιθουανού πάουερ φόργουορντ-σέντερ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους Πέλικανς ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Μοτεγιούνας είναι unrestricted free agent και θα υπογράψει μίνιμουμ συμβόλαιο βετεράνου αξίας 1.35 εκατομμυρίων δολαρίων στους Πέλικανς που φιγουράρουν στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 14-21.

The Pelicans are in the process of finalizing a one-year deal with Donatas Motiejunas at the veteran minimum, according to league sources.

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 1 Ιανουαρίου 2017