To νέο, απίθανο ρεκόρ του Ουέστμπρουκ! (pic & vids)

Ο ηγέτης της Οκλαχόμα μετράει 30.9 πόντους, 10.7 ασίστ και 10.5 ριμπάουντ μ.ό. σε 34 αγώνες στη regular season! Παράλληλα, έφτασε τους 1.000 πόντους, τα 350 ριμπάουντ και τις 350 ασίστ νωρίτερα από κάθε άλλον παίκτη στο ΝΒΑ από τη σεζόν 1985-86 και ύστερα! Ουδείς άλλος παίκτης στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο είχε φτάσει σε αυτά τα νούμερα πριν συμπληρωθούν 45 αγώνες στη regular season.

It took Russell Westbrook 34 games to reach 1,000 points, 350 rebounds, and 350 assists, 11 games faster than any other player since '85-86.

— Justin Kubatko (@jkubatko) 1 Ιανουαρίου 2017