Ποδαρικό στο παρκέ η Μπαρτσελόνα (vid)

Οι συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις των Καταλανών στην EuroLeaugue και την ισπανική λίγκα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού στον Έλληνα κόουτς και τους παίκτες της Μπαρτσελόνα που προπονήθηκαν στο Palau Blaugrana ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Σαραγόσα στο Pabellón Príncipe Felipe.

Οι «μπλαουγκράνα», οι οποίοι εξασφάλισαν πρόσφατα τη συμμετοχή τους στο Copa del Rey, φιγουράρουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-3 πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης ενώ η Σαραγόσα έχει ρεκόρ 5-8 και βρίσκεται στη 12η θέση. Ακολούθως η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στη Γερμανία για τον αγώνα με την Μπάμπεργκ (5/1, 21:00), για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague.

1st practice of the new year! / Primer entrenament del 2017 al Palau / Entrenamiento pensando en el @Basket_Zaragoza #fcblive pic.twitter.com/vjovwhQ0pI

