Στα αποδυτήρια των Μιλγουόκι Μπακς τον έλουσαν με δύο τεράστιους κάδους με νερό, αν και όπως φαίνεται στο βίντεο το διασκέδασε και με το παραπάνω.

Φυσικά δεν έλειπε ο Αντετοκούνμπο από τους πανηγυρισμούς και τα πειράγματα, ενώ εκείνος που είχε αναλάβει να αποθανατίσει τη στιγμή ήταν ο Τζέισον Τέρι, ο οποίος στη συνέχεια «ανέβασε» το βίντεο στο twitter!

@Bucks n the New Year big things to come. #OwnTheFuture pic.twitter.com/yvtO90lZ6Y

— Jason Terry (@jasonterry31) 1 Ιανουαρίου 2017