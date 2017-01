Μετά τον Τζούλιους Έρβινγκ ο... Αντετοκούνμπο! (pic)

Η «γεμάτη» στατιστική του Greek Freak μεταφράστηκε με 35 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 7 τάπες και 2 κλεψίματα «αγγίζοντας» ένα απίστευτο quardable double!

Συγκεκριμένα αυτά τα νούμερα σε ένα ματς είχαν να εμφανιστούν από τη σεζόν 1982-83 με τον μεγάλο Τζούλιους Έρβινγκ να ήταν ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που τα είχε καταφέρει.

Πλέον, το έκανε και ο Γιάννης!

Giannis Antetokounmpo: 35 pts, 9 reb, 7 ast, 7 blocks, 2 steals; 2nd in NBA history (Dr J. 82-83) to reach those #'s in game. #NBAVote pic.twitter.com/UTIzXb2QSC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Ιανουαρίου 2017