Χένσον και Μονρό δεν άφηναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει τις δηλώσεις με την ησυχία του.

Μετά την 35άρα στους Μπουλς και τις 7 τάπες ο Giannis ήταν ακόμη... καυτός και δεν μπορούσε να σβήσει με τίποτα. Δηλαδή, έσβησε μόνο με μπουγέλο και αέρα από την πετσέτα!

Μπράβο Γιάνναρε!

Giannis' teammates try to cool him off post-game!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/A8glzXyXOT

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 1, 2017