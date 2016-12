Ο Λούκοβιτς έχει κάνει... επιστήμη τις τάπες! (vid)

H Παρτιζάν, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League της FIBA, ισοβαθμεί με την «Ένωση» στην τρίτη θέση του Ε' ομίλου με ρεκόρ 6-4 ενώ ο Ούρος Λούκοβιτς φιγουράρει στο top-3 των κορυφαίων μπλοκέρ της διοργάνωσης, με 2.1 κοψίματα μ.ό. ανά αγώνα!

Απολαύστε ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά μπλοκ του Σέρβου σέντερ στον θεσμό.

Players probably think twice before bringing the in the paint against @PartizanBC! Lukovic 3 in the #BasketballCL with 2.1 BPG pic.twitter.com/90v9iOirgb

— #BasketballCL (@BasketballCL) 31 Δεκεμβρίου 2016